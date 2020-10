Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig: Bundesliga live im TV, Stream, Ticker

Am Samstagabend empfängt Borussia Mönchengladbach den Tabellenführer RB Leipzig zum Topspiel. Die Fohlen wollen an den Konkurrenten heranrücken.

RB Leipzig kann nur drei Tage nach der höchsten Niederlage der Vereinsgeschichte - dem 0:5 gegen Manchester United in der Champions League - wieder Klubhistorie schreiben - diesmal aber im positiven Sinne.

Dafür reicht schon ein Remis im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig am Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) .

Dann hätten die Sachsen 14 Zähler nach sechs Partien auf ihrem Konto und würden damit den bisher besten Saisonstart in Liga eins hinlegen. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Gladbach droht historische Negativbilanz

Gladbach verlor bislang jedes seiner vier Heimspiele gegen Leipzig. Fünf Heimniederlagen am Stück gegen ein und den selben Klub gab es in der langen Klubgeschichte der Borussia bislang nur einmal - gegen Borussia Dortmund. Es droht also die Einstellung dieser Marke. (SERVICE: Der Spielplan der Bundesliga)