LoL: Schalke Esports verlängert mit Headcoach Dylan Falco

1-10. So stand das Team von Schalke 04 nach der fünften Woche des Summer Splits abgeschlagen auf dem letzten Platz. Es folgte der legendäre Miraclerun mit sieben Siegen in Folge und dem nicht mehr für möglich gehaltenen Einzug in die Playoffs. Dort schaltete Dylan Falcos Team schließlich SK Gaming aus, um kurz vor der Qualifikation zu den Worlds doch noch an den MAD Lions zu scheitern.