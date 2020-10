Julian Nagelsmann von RB Leipzig warnt vor Marcus Thuram und Gladbach

Julian Nagelsmann ist von Borussia Mönchengladbach beeindruckt. Der Trainer von RB Leipzig schwärmt vor dem Topspiel in der Bundesliga vor allem von einem Stürmer.

Trainer Julian Nagelsmann von Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig hat vor dem Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach vor Sturm-Bulle Marcus Thuram gewarnt.

"Er ist körperlich ein Riesentier mit über 1,90 Meter, trotzdem ist er unglaublich schnell. Er hat einen guten Riecher vor dem Tor und sehr gute Laufwege", schwärmte Nagelsmann über den Gladbacher Thuram, der beim 2:2 in der Champions League gegen Real Madrid mit einem Doppelpack geglänzt hatte.

"Ich sehe sie seit Jahren als eine der besten in der Bundesliga", sagte der RB-Coach, der am Samstag ein "hohes Pressing und ein schnelles Umschaltspiel" vom Gegner erwartet. Denn das stecke "in der DNA" von Fohlen-Trainer Marco Rose, der einst bei RB-Schwesterklub Red Bull Salzburg gearbeitet hatte.