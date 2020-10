Formel 1: Louis Camilleri schwärmt von Mercedes-Kultur

Louis Camilleri schwärmt von Mercedes - der Ferrari-Boss sieht in der Arbeit des Formel-1-Konkurrenten ein Vorbild - vor allem bei der Kultur im Team.

Ferrari-Geschäftsführer Louis Camilleri glaubt fest an die Rückkehr der Scuderia an die Formel-1-Spitze in der derzeitigen Konstellation - allerdings rechnet er mit einem langwierigen Prozess.