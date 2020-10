Alexander Zverev: Petition für ATP-Ausschluss nach Sharypova-Vorwürfen

Petition gegen Zverev

Nach ersten Posts, in denen sie Zverev beschuldigte, sie mit einem Kissen gewürgt zu haben, hatte Sharypova in der Nacht zu Freitag weitere Statements kundgetan und den Hamburger erneut persönlich angesprochen. "Bis heute hattest du nicht den Anstand, persönlich auf mich zuzukommen. Ich lüge nicht – das wissen wir beide. Ich habe keine Angst, die Wahrheit zu sagen."

Die gebürtige Moskauerin ("Wenn du dachtest, ich würde nach all dem schweigen, irrst du dich") fügte in einer weiteren Instagram-Story an: "Ich litt zwei Jahre lang. Eines während der zerstörerischen Beziehung. Ein weiteres Jahr, in dem ich mich davon erholte."