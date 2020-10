FC Bayern, Liveticker zur Pressekonferenz vor Spiel beim 1. FC Köln

Der FC Bayern eilt von Sieg zu Sieg, das Programm ist allerdings straff. Daher stellt sich die Frage, ob Trainer Hansi Flick in Köln rotieren will. Die PK im LIVETICKER.

Nach dem 2:1-Erfolg bei Lokomotive Moskau in der Champions League steht für das Team von Erfolgscoach Hansi Flick wieder Alltag in der Bundesliga an. Am Samstag ist der deutsche Rekordmeister beim 1. FC Köln zu Gast. (1. FC Köln - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)