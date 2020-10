WWE SmackDown: Ein neuer Verbündeter für Roman Reigns

Jey Uso gibt seine Entscheidung bekannt

Roman Reigns begann die Show in dem er seinem Hell in a Cell Gegner Jey Uso seine Niederlage am Sonntag vor Augen führte und wieder verlangte, dass er ihn unterstützen solle. Nachdem Jey sagte, dass er ihn hasse, drohte der WWE Universal Champion damit, dass er – solle er sich ihm nicht bis zum Ende der Show anschließen – die Familie verlassen müsse.

Während des Main Event Matches zwischen Jey Uso und Daniel Bryan, stand Roman dann neben dem Ring. Nachdem Jey Daniel Bryan pinnen konnte und sich somit für das Survivor Series SmackDown Team qualifizierte, gab Uso bekannt, dass er Roman von nun an unterstütze, er ihn liebe und er nun verstehe, warum Roman so handele, wie er es tut. Auf Reigns Befehl hin, attackierte Jey den geschlagenen Bryan weiter. Die Show endete mit einem Uso Splash, der Bryan durch den Kommentatorentisch katapultierte.

Murphy und Aalyah lassen Rey Mysterio verzweifeln

Nach einem Backstage Segment in dem Rey Msyterios Tochter Aalyah Murphy erzählte, dass ihre Mutter die Beziehung unterstütze, ihr Vater und Bruder allerdings nicht, kündigte Murphy an sich im Ring bei den Mysterios entschuldigen zu wollen.

Später in der Show wollte er dies tun. Dominik und Rey kamen allerdings nicht, dafür aber sein ehemaliger Anführer – Seth Rollins. Der Messiah meinte, dass die Mysterios die Beiden nie akzeptieren würde, er hingegen tue dies. Durch diesen Anwerbeversuch verärgert stürmte Dominik den Ring. Es kam zu einer Schlägerei zu der auch bald Rey stieß. Nachdem sich Rollins zurückzog, schützte Aalyah Murphy vor Rey Mysterios bekannten 619 Attacke und gestand, dass sie Murphy liebe. Als die Beiden sich zum Abschluss des Segments küssten, schauten ihr Bruder und Vater geschockt und Rollins in Freude zu.

Die weiteren Highlights:

- Lars Sullivan erzählte in einem Interview mit Kommentator Corey Graves, dass er in der Schule gemobbt wurde und von allen als Freak bezeichnet und dafür ausgelacht wurde. Als er dafür alle leiden lies, durfte er nie wieder zurück in die Schule. Von nun an will er die WWE zu seiner Hölle machen.