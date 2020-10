Borussia Dortmund: Michael Zorc verteidigt Marco Reus

Eine triumphale Rückkehr ist der nächste Anlauf des Superstars von Borussia Dortmund bisher aber nicht. In bisher neun Spielen stand der Kapitän kein einziges Mal über 90 Minuten auf dem Platz. Auch gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League musste Reus wieder vorzeitig vom Platz - und reagierte sichtbar entnervt.

Äußern wollte sich der 31-Jährige nach dem dringend benötigten 2:0-Sieg der Schwarz-Gelben nicht. In der Öffentlichkeit wurde Reus schon vor dem Spiel angezählt, in Person von Dietmar Hamann . Der Ex-Profi und TV-Experte hatte unter anderem behauptet, dass Dortmund derzeit "ohne Reus besser" sei.

Zorc sieht aufsteigenden Trend bei Reus

"Dass Marco nach so einer langen Pause nicht jedes Spiel von Anfang an über 90 Minuten machen kann, ist jedem klar", erklärte Zorc.

Hamann selbst, der die Diskussion erst los getreten hatte, äußerte sich in seiner Kolumne bei Sky erneut zum Fall Reus - und schlug dabei etwas andere Töne an. Mit Blick auf das Zenit-Spiel erklärte er: "Ich würde ihn aus der Kritik rausnehmen und ihn in Schutz nehmen. Wenn die ganze Mannschaft so einen blutleeren Auftritt hinlegt, ist es für einen Einzelnen schwer, ein Spiel zu entscheiden."