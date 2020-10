Real Madrid: Karim Benzema und Vinícius sprechen sich nach Streit aus

Benzema spielt null Pässe zu Vinícius

In der französischen TV-Sendung Téléfoot gab es am Dienstagabend ein Video zu sehen, das eine Unterhaltung zwischen Benzema und Mendy in der Halbzeitpause zeigt. "Er macht nur Unsinn. Pass den Ball nicht zu ihm, Bruder. Beim Leben meiner Mutter. Er spielt gegen uns", sagt Benzema in dem kurzen Ausschnitt.