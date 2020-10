NFL: Atlanta Falcons besiegen Carolina Panthers und stoppen Absturz - Bridgewater verletzt

Wichtigste Erkenntnis dabei: Die Franchise brachte eine Acht-Punkte-Führung über die Zeit, nachdem die Falcons in dieser Saison bereits mehrfach Spiele noch aus der Hand gegeben hatten, in denen sie eine mathematische Siegwahrscheinlichkeit von mehr als 98 Prozent besaßen.

Gleichwohl dürften in der Schlussphase wieder Erinnerungen an die bittere Last-Minute-Pleite gegen die Lions in der Vorwoche hochgekommen sein, als ein kurioser Touchdown von Todd Gurley den einstigen Super-Bowl-Teilnehmer doch auf die Verliererstraße brachte.