NBA: Ex-Mavs-Trainer Stotts und Casey machen Karriere - folge Silas?

Mit Stephen Silas versucht sich nicht zum ersten Mal ein Co-Trainer der Mavs als Head Coach in der NBA. Seine Vorgänger taten das mit großem Erfolg.

Beim Amt des Head Coaches setzen die Dallas Mavericks auf Konstanz. Rick Carlisle geht Ende des Jahres – wenn die neue Spielzeit der NBA denn wie geplant im Dezember beginnt – in seine 13. Saison als Mavs-Trainer.

Damit ist der Meister-Coach von 2011 in der besten Basketball-Liga der Welt am drittlängsten im Amt. Nur Gregg Popovich (seit 1996 bei den San Antonio Spurs) und Erik Spoelstra (seit 2008 bei den Miami Heat) liegen bei den dienstältesten Coaches noch vor ihm.

Silas wird neuer Rockets-Coach

Aktuelles Beispiel: Ab der kommenden Spielzeit geht Stephen Silas seinen eigenen Weg. Der Sohn des Ex-NBA-Stars Paul Silas wird Cheftrainer der Houston Rockets und dort Nachfolger von Mike D’Antoni. 2018 heuerte er bei den Mavs als Assistent von Carlisle an.

Macht er das bei den Rockets ähnlich gut wie seine Co-Vorgänger, winkt ihm eine tolle Laufbahn als Head Coach. Denn Silas ist nicht der Erste, der nach seinem Abgang bei den Texanern den Aufstieg zur Nummer eins an der Seitenlinie wagt.

Stotts führt Trail Blazers in Conference Finals

Der eine ist Terry Stotts. Der US-Amerikaner kam kurz nach Carlisles Amtsantritt im Sommer 2008 zu den Mavs. Er hatte als Offense-Coach maßgeblichen Anteil am Meistertitel drei Jahre später.

Und in Oregon coacht er heute immer noch. Stotts leistet bei den Trail Blazers seit Beginn seiner Amtszeit gute Arbeit, die in den Conference Finals 2019 gipfelte.

Casey von Dallas nach Toronto

PLATZ 2: New York Yankees (MLB) – Wert: 5,00 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 9 Prozent) © Getty Images

PLATZ 3: New York Knicks (NBA) – Wert: 4,60 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 15 Prozent) © Getty Images

PLATZ 7: New England Patriots (NFL) – Wert: 4,10 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 8 Prozent) © Getty Images

PLATZ 9: New York Giants (NFL) – Wert: 3,90 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 18 Prozent) © Getty Images

PLATZ 17: New York Jets (NFL) – Wert: 3,20 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 12 Prozent) © Getty Images

Gleich nach seinem Amtsantritt hievte er die Kanadier auf ein neues Niveau. Dreimal in Folge führte er Toronto zum Franchise-Rekord bei Siegen in der Regular Season.

Casey bei Raptors als Coach des Jahres ausgezeichnet

2018 wurde er entlassen – trotz eines neuen Teamrekords von 59 Siegen in einer Saison und der Wahl zum NBA Coach of the Year.