Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart nach Sieg gegen DHfK Leipzig Spitzenreiter

Bitter und Kristjansson die Matchwinner

Der Isländer Viggo Kristjansson avancierte am Donnerstagabend mit sieben Toren zum besten Werfer des TVB, der am vergangenen Spieltag bereits den SC Magdeburg mit 30:29 geschlagen hatte.

Leipzig war ohne seinen an COVID-19 erkrankten Trainer Andre Haber in Stuttgart angetreten.

Lemgo verspielt klare Führung

Länderspielpause in der HBL

Im Anschluss an den 6. Spieltag steht in der HBL eine Länderspielpause an.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft dabei in der EM-Qualifikation in Düsseldorf auf Bosnien-Herzegowina (5. November), anschließend steht für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason die Auswärtsaufgabe in Estland (8. November) an.