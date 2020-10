Europa League: KAA Gent - TSG 1899 Hoffenheim 1:4

Durch den zweiten Dreier in der Gruppe L ist das erstmalige Erreichen der K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs für die Hoffenheimer schon zum Greifen nahe. Nach der Liga-Partie am Montag gegen Union Berlin kommen am Donnerstag die Tschechen von Slovan Liberec in den Kraichgau.(Service: Ergebnisse/Spielplan der Europa League)