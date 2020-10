DFB-Pokal: Türkgücü München will im Pokal-Streit weiter kämpfen

"Wir wollten, dass der Fall vor ordentlichen Gerichten und von Experten entschieden wird", sagte Geschäftsführer Max Kothny in Münchner Merkur/tz .

Kothny schimft über "Micky-Maus-Gericht"

"Ich bin mehr enttäuscht als wütend und glaube die ordentlichen Gerichte sind noch mehr enttäuscht. Wenn dieses Micky-Maus-Gericht so eine Fehlentscheidung trifft, dann muss man das Ganze kritisch hinterfragen. Wir können das so nicht auf uns sitzen lassen, weil das, was hier versucht wird mit uns zu machen, hat mit fairem Wettbewerb überhaupt nichts zu tun", schimpfte er weiter.