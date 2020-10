Max Eberl zu Geisterspielen: "Haben wir verdammt nochmal zu akzeptieren"

Max Eberl hat wenig Verständnis für die Kritik an der erneuten Einführung von Geisterspielen in der Bundesliga.

"Wir könnten wahrscheinlich vor Zuschauern spielen, aber es ist jetzt so entschieden. Und dann haben wir das auch verdammt nochmal zu akzeptieren", sagte der Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag und fügte an: "Ich glaube, dass wir eine außergewöhnliche Zeit haben. Manchmal heißt es eben auch, im Sinne aller die Faust in der Tasche zu machen."