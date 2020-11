NFL: Pittsburgh Steelers mit Ben Roethlisberger noch ungeschlagen

Die Pittsburgh Steelers mit Quarterback-Superstar Ben Roethlisberger sind das letzte ungeschlagene Team in dieser NFL-Saison. Die Defense erinnert an goldene Zeiten.

Bei der Frage, welches Team nach sieben Wochen in der NFL noch ungeschlagen ist, wären im Vorfeld einige Namen genannt worden.

Schließlich hatte die Franchise in der Vorsaison mit Ben Roethlisberger ihren Quarterback und Superstar mit einer komplizierten Ellbogenverletzung verloren. Kurzzeitig war sogar unklar, ob "Big Ben" überhaupt seine Karriere fortsetzen kann, schließlich kam zuvor noch kein Quarterback von einer solchen Verletzung zurück.

Aber der 38-Jährige ließ die Zweifler verstummen und hat großen Anteil daran, dass die Steelers (6-0) das einzige Team mit weißer Weste sind. So waren seine Werte nach Woche sechs bei der Completion Rate (69,1), beim Verhältnis von Touchdowns zu Interceptions (11:1) und beim Passer Rating (109,1) jeweils Karrierebestwerte – und das in seiner 17. NFL-Saison. ( NFL: Spielplan und Ergebnisse der Saison 2020/21 )

Roethlisberger mit drei Interceptions gegen Titans

Vor allem Smith-Schuster hat bislang noch nicht wirklich sein komplettes Potenzial gezeigt, wird aber in den Playoffs aufgrund seiner Erfahrung wohl ein wichtiger Faktor werden. Denn die Offense der Steelers ist noch relativ unerfahren. Mit Ausnahme von Smith-Schuster spielen die restlichen Ballempfänger ihre erste oder zweite NFL-Saison.

Defense als Prunkstück bei Pittsburgh Steelers

Daher muss auch Head Coach Mike Tomlin Respekt gezollt werden. Nach den Abgängen der Stars Le'Veon Bell (2018) und Antonio Brown (2019), die in Pittsburgh noch nicht ihre Marotten dieser Tage zeigten, hat es Tomlin erneut geschafft, eine starke Offensive zu formen. Größtenteils mit Spielern, die noch nicht die klangvollsten Namen in der NFL haben, aber in Zukunft noch echte Stars werden können. (Tabellen der NFL)