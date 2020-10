1. FC Kaiserslautern: Gläubiger segnen Insolvenzplan ab

Die "geplante Pleite" des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern steht vor dem Abschluss. Wie der viermalige Meister und zweimalige Pokalsieger mitteilte, stimmten die Gläubiger am Donnerstag dem Insolvenzplan der 1. FC Kaiserslautern GmbH und Co. KGaA zu (SERVICE: Die Tabelle der 3. Liga ).

Die mehr als 17.000 Gläubiger erhalten auf ihre Forderungen eine Quote in Höhe von vier Prozent. Zusätzlich wird die neue regionale Investorengruppe Finanzmittel in Höhe von insgesamt 11 Millionen Euro zur Verfügung stellen und so in mehreren Tranchen rund 33 Prozent neuer Aktien der KGaA erwerben.