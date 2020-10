Lewis Hamilton über Karriereende: "Wird nicht mehr lange dauern"

Hamilton über Karriereende: "Wird nicht mehr lange dauern"

Er wolle "immer noch weiter Rennen fahren, aber ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird", erklärte der souveräne WM-Spitzenreiter vor dem Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola (Sonntag, 13.10 Uhr im LIVETICKER): "Es wird definitiv nicht mehr lange dauern, bis ich aufhöre, also ist dies eine Zeitspanne, in der ich mir langsam klar werden muss, was die Zukunft bringt."