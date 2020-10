Anzeige

FIFA21: TOTW 5: Bayernspieler überragt alles! TOTW5: Bayernspieler überragt alles!

Das Team of the Week erscheint jede Woche neu © EA Sports

R. Ahlert

Business as usual. Wie jede Woche kam vergangenen Mittwoch um 19 Uhr das Team of the Week raus. Dieses Mal mit einem alles überragenden Bayernspieler an der Spitze.

Seit gestern Abend sind wieder 23 Spieler im Team of the Week (TOTW) für den Ultimate-Team-Modus in FIFA21 verfügbar. Die Bundesliga ist im TOTW #5 dreimal vertreten. Einer aus dem Trio führt die Auswahl wertungstechnisch sogar an.

Kimmich auch der Leader im TOTW

Joshua Kimmich wächst immer mehr in die Leader-Rolle beim FC Bayern hinein. Führungsqualitäten, unbändiger Wille und vor allem natürlich sein immenses fußballerisches Können, machen den 25-jährigen inzwischen zu einem der besten zentralen Mittelfeldspieler weltweit. Auch EA Sports ist diese Entwicklung nicht verborgen geblieben.

Nachdem Kimmich am Dienstag im Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau nun auch noch das Siegtor zum 2:1 schoss, wurde es mehr als Zeit für den ersten Inform der Saison. Mit einem Wert von insgesamt 89 die Beste, die das TOTW #5 zu bieten hat.

Neben Kimmich haben es noch zwei weitere Bundesliga-Spieler in die Wochen-Auswahl geschafft. Sowohl Dortmunds Raphael Guerreiro als auch Wolfsburgs Dauerbrenner Maximilian Arnold dürfen sich über ihre Nominierung freuen.

Das Team of the Week #5 in der Übersicht

Startelf

TW: Anthony Lopes, 85 (Olympique Lyon)

LV: Raphael Guerreiro, 86 (Borussia Dortmund)

IV: Joe Gomez, 85 (FC Liverpool)

RV: Ricardo Sousa Esgaio, 82 (SC Braga)

ZDM: Joshua Kimmich, 89 (FC Bayern München)

ZM: David Silva, 87 (Real Sociedad)

ZM: Federico Valverde, 85 (Real Madrid)

ZM: Luis Alberto, 86 (Lazio Rom)

ST: Danny Ings, 83 (FC Southampton)

ST: Wilfried Zaha, 85 (Crystal Palace)

ST: Andrea Belotti, 83 (FC Turin)

Bank & Reserve

TW: Bartlomiej Dragowski, 81 (AC Florenz)

LV: Anaitz Arbilla, 81 (SD Eibar)

ZM: Maximilian Arnold, 82 (VFL Wolfsburg)

ZM: Paulinho, 85 (Guangzhou)

ZOM: Joao Pedro, 82 (Cagliari Calcio)

ZOM: Magnus Wolff Eikrem, 81 (Molde FK)