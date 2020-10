Mainz 05: Rouven Schröder fordert Befreiungssschlag in Augsburg

"Die Mannschaft braucht keine Extra-Ansprache, so was spürt man. Sie versteht die Dinge und ist auf einem guten Weg", sagte der 45-Jährige vor der Partie am Samstag beim FC Augsburg (FC Augsburg - FSV Mainz 05 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER): "Aber eins ist auch klar. Wir wollen uns auch mal belohnen. Es zu sagen und zu betonen, ist das eine, aber jetzt wollen wir auch was Zählbares."