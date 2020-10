Bundesliga heute: Schalke 04 - VfB Stuttgart live im TV, Stream, Ticker

Schalke 04 möchte am Freitag gegen den VfB Stuttgart endlich den ersten Saisonsieg einfahren © Imago

Am Freitagabend startet die Bundesliga erneut in die Geisterspiele, nachdem die Bundesregierung neue Corona-Maßnahmen beschlossen hat. Zum Auftakt empfängt der FC Schalke 04 den VfB Stuttgart. (Bundesliga: FC Schalke 04 - VfB Stuttgart am Fr. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)