Juventus Turin: Andrea Pirlo fehlt ohne Cristiano Ronaldo der Plan

Ronaldo-Comeback gegen La Spezia?

Ob der 35-Jährihge seinem Team aber schon am Sonntag in der Serie A bei Aufsteiger La Spezia zur Verfügung steht, ist noch offen. ( Serie A: La Spezia - Juventus Turin, So., ab 15 Uhr im LIVETICKER ).

Nun ist es normal, dass ein Team in gewisser Weise von einem der besten Spieler der Welt abhängt, vor allem bei einem Blick auf die Zahlen: Ronaldo erzielte in der vergangenen Spielzeit 31 Tore in 33 Einsätzen. Auch in dieser Saison legte er gut los, traf beim 3:0-Auftaktsieg gegen Sampdoria Genua und schnürte beim 2:2 bei der AS Roma einen Doppelpack.