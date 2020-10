FC Bayern, David Alaba pokert um seinen guten Ruf, Kommentar von Florian Plettenberg

Kaum einem anderen Spieler des FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten so viel Wertschätzung entgegengebracht wie Alaba. Das allseits beliebte österreichische Eigengewächs wurde von Hansi Flick und allen Bayern-Bossen x-fach in den Himmel gelobt.

Alaba hat ein sehr gutes Angebot vorliegen

Nähme er dieses an, stiege er mannschaftsintern in die Riege der Großverdiener auf. In der Klasse der Superverdiener tummeln sich allerdings Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller. In diesen elitären Kreis will ihn sein Berater Pini Zahavi auch bringen.