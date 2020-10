Mats Hummels: Deisler-Rücktritt "tragisch" - Kritik an Zidane-Kopfstoß

Mats Hummels spricht im Podcast mit seinem Bruder Jonas über die bemerkenswerten Enden von Sportler-Karrieren. Besonders zwei Fälle blieben ihm in Erinnerung.

Der 31-Jährige spielt bei Borussia Dortmund eine starke Saison, immer wieder wird seine Rückkehr in die Nationalmannschaft gefordert.

Hummels kritisiert Zidane für Kopfstoß

Frankreich verlor das Endspiel in Deutschland damals nach Elfmeterschießen gegen Italien. Deswegen habe Zidane für einen Abgang gesorgt, "der für immer in Erinnerung bleiben wird. In meinen Augen ganz klar negativ behaftet."