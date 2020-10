Champions League: Barcelona, Juventus und die Frage nach dem GOAT

Lionel Messi traf in Turin per Elfmeter für den FC Barcelona © Imago

Der FC Barcelona gewinnt mit 2:0 bei Juventus Turin. Im Nachgang an das Spiel liefern sich die beiden Klubs noch eine kleine Diskussion auf Twitter.

Am Mittwochabend hätte es eigentlich zum Aufeinandertreffen der beiden besten Spieler der letzten Dekade kommen sollen. Beim Spiel Juventus Turin gegen den FC Barcelona wäre Cristiano Ronaldo auf Lionel Messi getroffen.

Lionel Messi hingegen stand auf den Platz und erzielte in der Nachspielzeit per Elfmeter den 2:0-Endstand. Nach dem Spiel konnten sich die siegestrunkenen Katalanen nicht zurückhalten, einen kleinen Seitenhieb in Richtung Juventus und Cristiano Ronaldo auszupacken.