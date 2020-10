NBA 2K21:Das verspricht die Basketballsimulation für die Next-Gen

NBA 2K21 soll auf den Next-Gen-Konsolen näher am realen Basketball dran sein als jemals zuvor © 2K

Wir nähern uns mit großen Schritten einer neuen Gaming-Epoche: die Next-Gen-Konsolen stehen in den Startlöchern...und NBA 2K21 soll eines der ersten Meisterwerke sein.

Seit der ersten Enthüllung des Gameplays von NBA 2K21 auf Next-Gen-Konsolen hat das Team von Visual Concepts sich viel Mühe gemacht, weitere Details mitzuteilen , wie das Spiel von Grund auf neu geschaffen wurde, um die Power, das Tempo und die Technologie der PlayStation®5 und Xbox Series X|S voll ausnutzen zu können. Heute haben der Executive-Producer Erick Boenisch und Gameplay-Director Mike Wang von Visual Concepts einen tieferen Einblick in einige der neuen Fortschritte gegeben, die mit der Ankunft der Next-Gen-Hardware möglich wurden.

Erick und Mike kommentieren einen Gameplay-Mitschnitt direkt aus einer sich noch in Arbeit befindlichen Version von NBA 2K21, ein Spiel der Golden State Warriors gegen die New Orleans Pelicans, wobei sie verschiedene Beispiele dafür beleuchten, was das Team bei der Next-Gen-Version erreicht hat. Unter anderem: