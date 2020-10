Tennis: Wie ein Raubüberfall eine hoffnungsvolle Karriere zerstört hat

So manches Tennis-Talent ist genau so schnell verschwunden, wie es plötzlich auf die große Bühne gekommen ist. Doch im Fall der Russin Anna Tschakwetadse steckt dahinter ein dramatisches Erlebnis.

"Wir waren erschöpft und gingen direkt schlafen. Plötzlich, um 3 Uhr morgens, wachte ich auf. Es standen fünf riesige Männer in unserem Haus. Ich lag da und verstand nicht, was hier gerade abging. Sie trugen Masken, dunkle Kleider und sahen riesig aus", schilderte Tschakwetadse den Horror.

"Es fühlte sich wie das Ende an"

"Sie wussten, wer ich bin"

Warum es genau Tschakwetadses Haus traf? "Sie wussten, wer ich bin. Sie wussten, dass ich gerade eine Rolex gewonnen habe bei der Exhibition am Tag zuvor. Das war kein willkürlicher Überfall. Es musste schon seit einiger Zeit geplant gewesen sein", so die Russin. Ihre Eltern wohnen heute noch immer in dem Haus, in dem sich der Vorfall ereignet hat.

In den Folgejahren hält sie sich gerade noch so in den Top 100, bevor sie 2011 in Dubai, in einem Match gegen Caroline Wozniacki, zusammenbricht.