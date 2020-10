BVB: Jadon Sancho schießt Elfmeter statt Erling Haaland

Gegen Zenit St. Petersburg tritt Jadon Sancho statt Erling Haaland für den BVB zum Elfmeter an. Michael Zorc startet einen Erklärungsversuch.

Erling Haaland stellte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit einen Champions-League-Rekord auf .

Bereits in der 78. Minute hätte der Norweger erstmals jubeln können, als der BVB einen Foulelfmeter erhielt. Doch im Gegensatz zum 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am 1. Spieltag der Bundesliga trat Jadon Sancho an und verwandelte (Die BVB-Einzelkritik).