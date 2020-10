Tracy Smothers tot: WWE-Stars trauern um unterschätzte Größe

Nun ist Tracy Smothers nach schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren gestorben - er war an Krebs erkrankt und litt zudem unter schweren Herzproblemen. Auch schwere Kopfverletzungen hatten seine Gesundheit beeinträchtigt.

Glänzende Auftritte bei WCW

Smothers war 2. September 1962 in Springfield, Tennessee geboren worden, mit seinem ringerischen Talent und seinem Aussehen wäre er prädestiniert gewesen für eine größere Karriere in den Südstaaten-Territorien - die jedoch durch die nationale Expansion der damaligen WWF im Untergang begriffen waren.

Er bildete ein populäres Tag Team mit Steve Armstrong - Sohn des kürzlich verstorbenen Ring-Patriarchen "Bullet" Bob Armstrong und älterer Bruder des bei WWE als Road Dogg aus der D-Generation X bekannten Brian Armstrong. Als (Wild Eyed) Southern Boys (später: Young Pistols) eroberten sie 1990 bei WCW die nationale Bühne und blieben vor allem durch ein großes und vielgelobtes Match gegen den Midnight Express in Erinnerung, eines der besten Teams der Ära.

Das Duell beim Great American Bash 1990 war weit vorn in diversen Abstimmungen zum Match des Jahres, es zählt zum Vermächtnis der goldenen Tag-Team-Ära, an die heute FTR (The Revival) und die Young Bucks bei AEW anknüpfen.