NBA: Zoff um Saisonstart - Spieler wohl gegen Auftakt am 22. September

Während die Liga sich für einen Saisonstart am 22. Dezember , auch aus finanzieller Sicht, ausgesprochen hat, sollen die Spieler vom Starttermin nicht begeistert sein. Das berichtet NBA-Insider Chris Haynes von Yahoo Sport .

Demnach sollen viele Spieler, darunter auch einige Stars, mit dem Starttermin überhaupt nicht einverstanden sein. Stattdessen würde diese Gruppe gerne am 18 Januar, dem Martin-Luther-King-Day in den USA, in die neue Spielzeit starten.