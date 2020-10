Pressestimmen zum Debakel von RB Leipzig gegen Manchester United

Leipzigs Pleite in Manchester

England:

The Sun: "Rashford erzielt einen atemberaubenden 18-Minuten-Hattrick von der Bank, als die Red Devils den Tabellenführer der Bundesliga überrennen und einen überwältigenden Sieg einfahren. Es ist diese Art Erfolg, die in ganz Europa Widerhall findet!“

Der CHECK24 Doppelpass u.a. mit RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche via Live-Schalte am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Spanien:

Frankreich:

Italien:

Corriere dello sport: "Manchester United überwältigt Leipzig mit 5:0 in Old Trafford. Großartiger Protagonist ist Rashford mit einem Hattrick.“

Barcas Wiedergeburt gegen Juve

England:

Daily Mail: "Keine schlechten Tage für Lionel Messi - am Dienstagabend gab sein ungeliebter Präsident Josep Bartomeu auf. Am Mittwochabend traf er auf dem Platz beim 2:0 in Turin. Barcelonas Endergebnis war nicht großartig, aber es heilte die Clásico-Wunden."

Spanien:

AS: "Reaktion der Champions. Riesiges Spiel von Pedri und Dembélé beim historischen Schlag von Baraa in Turin, wo die Blaugrana zum ersten Mal in ihrer Geschichte gewannen. Vielleicht war den Spielern von Barcelona bewusst, dass sie nach der Niederlage gegen Madrid reagieren mussten. Es war Barcas beste Leistung, an die man sich seit Langem erinnern kann."