Champions League: Erling Haaland vom BVB mit Tor-Rekord

BVB-Stürmer Erling Haaland stellt einen neuen Rekord in der Champions League auf. Seine Bestmarke pulverisiert dabei die bisherigen Werte regelrecht.

In seinem zehnten Spiel in der europäischen Königsklasse erzielte er bereits seinen zwölften Treffer. Eine solche Ausbeute gab es zuvor in der Historie des Wettbewerbs noch nie. Simone Inzaghi, Sadio Mané und Harry Kane waren bislang mit jeweils neun Treffern die Rekordhalter.