Volleyball-Bundesliga Frauen: Vilsbiburg - Straubing LIVE im TV und Stream

Die Roten Raben Vilsbiburg sind mit zwei Niederlagen aus drei Spielen in die Saison gestartet © Imago

Derby-Time in der Volleyball-Bundesliga der Frauen: Die Roten Raben Vilsbiburg empfangen NawaRo Straubing - SPORT1 überträgt das Duell LIVE im TV.

Am Donnerstag steht in der Volleyball-Bundesliga der Frauen ein Derby auf dem Programm: Um 18 Uhr treffen die beiden niederbayerischen Teams Rote Raben Vilsbiburg und NawaRo Straubing aufeinander.

Beide Teams sind mit Licht und Schatten in die Saison gestartet. Vilsbiburg hat nach drei Spielen zwei Punkte auf dem Konto, verlor gegen Suhl und in Stuttgart und schaffte ein 3:2 in Münster.