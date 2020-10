NBA verzeichnet wegen Corona Einbruch der Erlöse um zehn Prozent

Die Verkaufszahlen von Merchandise-Artikeln in der NBA sind stark zurück gegangen © Imago

Die Erlöse der NBA sind in der vom Coronavirus gebeutelten Saison 2019/20 um zehn Prozent auf 8,3 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Dies berichtete ESPN am Mittwoch.

Allein aufgrund der fehlenden Ticketeinnahmen habe die Liga 800 Millionen Dollar an Einnahmen verloren.

Zusätzlich habe die NBA 400 Millionen Dollar an Sponsorengeldern und Merchandise-Artikeln eingebüßt, teilte ESPN weiter mit. Teuer zu stehen kam der NBA auch der Disput mit China. Nach ESPN -Informationen soll die Liga dadurch netto 200 Millionen Dollar verloren haben.

NBA in China nicht mehr im TV

Der chinesische Fernsehsender CCTV hatte sich aus der Berichterstattung über die in China extrem populäre NBA zurückgezogen nachdem Daryl Morey, General Manager der Houston Rockets, in den Sozialen Medien seine Sympathie mit den pro-demokratischen Demonstrationen in Hongkong zum Ausdruck gebracht hatte.