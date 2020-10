Formel 1: Mercedes und die Red-Bull-Motoren-Drohung - Marc Surer über Gründe

Red Bull will die Weiterentwicklung der Motoren in der Formel 1 ab 2022 einfrieren © Imago

Surer: "Engine-Freeze" für Red Bull nachvollziehbar

Surer: Darum bleibt Mercedes gelassen

Dass Mercedes dem Arbeitgeber der Piloten Max Verstappen und Alexander Albon keine Steine in den Weg legen würde, hat für Surer auch damit zu tun, das sich die Silberpfeile mit einer Konfrontation wohl ein Eigentor schießen würden: "Toto Wolff macht sich sicher auch darüber Gedanken, ob es nicht problematisch wäre, wenn die Formel 1 Red Bull verlieren würde, was sie ja angedroht haben."

Auch Ferrari drohte schon wie Red Bull

"Das klingt für manche vielleicht nach Erpressung von Red Bull", gibt Surer zu, "aber so sind eben die Spielregeln der Branche. Und dass mit dem Ausstieg gedroht wird, ist nicht neu: Auch Ferrari hat in der Vergangenheit immer wieder mal damit kokettiert, als ihnen etwas quer ging: 'Ist die Formel 1 für uns noch das Richtige?'"

So sieht das offenbar auch Mercedes - und bleibt gelassen: "Red Bull ist eine enorm wichtige Marke für die Formel 1", erklärte Wolff, "und wir sollten alles unternehmen, um die beiden Teams in der Formel 1 zu halten und ihnen dabei zu helfen, mit den beiden Teams sozusagen einen Werksstatus zu haben."

Renault als Motorenlieferant für Red Bull?

Für den ehemaligen Fahrer in der Königsklasse "ergäbe es am meisten Sinn, wenn Renault ein Team wie Red Bull mit Motoren beliefern würde, zumal Renault momentan ja ohne Kunden dasteht." Surer meint: "Eigentlich könnte man mit den drei verbleibenden Motorenherstellern Mercedes, Ferrari und Renault schon leben, das wäre für die Formel 1 nicht so tragisch."

Wie auch immer: Perspektivisch sähe Surer durch den "Engine-Freeze" keineswegs einen Nachteil für Red Bulls WM-Chancen: "Wenn sie einen guten Tag haben, sind sie schon jetzt in der Lage, Mercedes zu schlagen. Es fehlt ihnen nicht viel, sie sind ja dran an Mercedes, und wenn sie im nächsten Jahr vielleicht noch ein besseres Chassis haben, dann könnten sie ebenbürtig werden."

Surer bringt VW ins Spiel für Red Bull

Ohnehin schaut der Szene-Kenner bereits über den Tellerrand hinaus, denkt bereits an die kommenden Jahre, wenn in der Formel 1 der klassische Verbrennungsmotor immer mehr in den Hintergrund treten dürfte - und bringt in diesem Zusammenhang auch Volkswagen ins Spiel als denkbarer Motorenlieferant für Red Bull.