Novak Djokovic stellt Rekord von Pete Sampras durch Sieg in Wien ein

Novak Djokovic stellt einmal mehr unter Beweis, dass er zu den besten Tennis-Spielern aller Zeiten gehört. In Wien knackt er einen Rekord von Pete Sampras.

Der serbische Tennis-Star schlug Borna Coric beim ATP-Turnier in Wien mit 7:6 (13:11), 6:3 und erreichte damit einen weiteren Meilenstein seiner Karriere.

Durch den Einzug ins Viertelfinale des Events in Österreich ist es rechnerisch nicht mehr möglich, dass ein anderer Spieler Djokovic diese Saison noch von Platz eins der Weltrangliste verdrängt.

Djokovic holt Sampras ein

Damit wird der 33-Jährige zum sechsten Mal in seiner Karriere ein Jahr an der Spitze des Rankings beenden und in dieser Wertung den Rekord von Pete Sampras einstellen.