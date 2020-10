Champions League: PSG-Star Neymar verletzt sich gegen Basaksehir

Paris Saint-Germain droht womöglich ein Ausfall von Superstar Neymar. Der Brasilianer musste in der Champions-League-Partie in Istanbul frühzeitig raus.

Der Brasilianer wurde in der Champions-League-Partie bei Istanbul Basaksehir noch in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Nach gut 20 Minuten ließ sich Neymar an der Außenlinie offenbar wegen Problemen am linken Oberschenkel behandelt. Der 28-Jährige kehrte anschließend zwar noch für ein paar Minuten zurück auf den Rasen, zeigte dann aber an, dass er ausgewechselt werden muss. In der 26. Minute kam Pablo Sarabia für Neymar ins Spiel.