Champions League: Antonio Rüdiger gibt Comeback für Chelsea in Krasnodar

Antonio Rüdiger hat bis 28. Oktober in dieser Saison noch kein Spiel für den FC Chelsea absolviert © Imago

Chelsea-Trainer Frank Lampard überrascht mit seiner Startelf in Krasnodar. Nationalspieler Antonio Rüdiger darf erstmals in dieser Saison wieder spielen.

Der deutsche Nationalspieler absolviert am Mittwochabend sein erstes Spiel für den FC Chelsea in dieser Saison. Frank Lampard berief den Innenverteidiger für das Champions-League-Spiel der Blues bei FK Krasnodar in seine Startelf. (Champions League: FK Krasnodar - FC Chelsea ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)