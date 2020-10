2. Bundesliga: VfL Osnabrück - Darmstadt 98 1:1 - Palsson & Ihorst treffen

Der VfL Osnabrück bleibt in der 2. Bundesliga weiter ungeschlagen, hat aber den Sprung in die Spitzengruppe verpasst. Im Nachholspiel des vierten Spieltags kamen die Niedersachsen am Mittwoch gegen Darmstadt 98 nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und bleiben als Tabellensechster in Lauerstellung. (Service: Die Tabelle der 2. Bundesliga)