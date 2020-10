Champions League: Juventus Turin - FC Barcelona 0:2 - Morata als Pechvogel

Im Duell der Giganten hatte Weltfußballer Lionel Messi mit dem FC Barcelona am zweiten Spieltag der Champions League beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit 2:0 (1:0) die Nase vorn. (Service: Spielplan & Ergebnisse der Champions League )

Morata trifft dreimal aus Abseitsposition

Barca, am Samstag beim 1:3 im Clasico gegen Real Madrid noch schwach, ging in Turin nach furiosem Beginn früh durch den Ex-Dortmunder Ousmane Dembele nach Vorarbeit von Messi in Führung (14.).