Moritz Seider: Nackenschutz bewahrt ihn vor schwerer Verletzung

Moritz Seider ist womöglich nur knapp einer lebensgefährlichen Verletzung entkommen. In Schweden wird der deutsche Eishockey-Star böse erwischt.

Riesiges Glück für Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider: Der 19-Jährige, derzeit vom NHL-Klub Detroit Red Wings an den schwedischen Erstligisten Rögle BK ausgeliehen, ging am Dienstagabend beim 5:2-Sieg gegen Färjestad im Zweikampf zu Boden, dabei traf ihn die Kufe seines Gegenspielers am Hals.