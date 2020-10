Cristiano Ronaldo fehlt im Juve-Kader gegen Barca und schimpft

Cristiano Ronaldo ist von seiner Quarantäne zunehmend genervt. Der Portugiese fehlt wie erwartet in Juves Kader gegen den FC Barcelona.

Das Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi am Mittwochabend fällt wie erwartet aus.

Ronaldo schrieb derweil in den sozialen Medien, er fühle sich "gut und gesund". Gleichzeitig übte er deutliche Kritik an den sogenannten PCR-Tests, bei dem Erbinformationen des Virus' nachgewiesen werden. Die Tests seien "Bullshit", schrieb er.

Der fünfmalige Weltfußballer hält sich weiter in seinem Haus in Turin auf, Ronaldo verpasst nun schon sein viertes Spiel. Ohne CR7 gelang Juve nur ein Sieg. In Spanien hatten sich der Argentinier Messi und Ronaldo während dessen Zeit bei Real Madrid wiederholt gegenübergestanden. Das Rückspiel zwischen Barcelona und Juventus ist für den 8. Dezember geplant.