Olympia-Aus? Weltmeister Christian Coleman geht gegen Sperre vor

Christian Coleman will sich nicht mit seinem Aus für die Olympischen Spiele 2021 abfinden. Das Urteil sei "unglücklich".

Coleman wird wohl Olympia verpassen

Coleman war am Dienstagabend wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für zwei Jahre gesperrt worden und wird damit aller Voraussicht nach die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr verpassen. Die unabhängige Integritätskommission AIU sieht es als erwiesen an, dass der US-Amerikaner im Jahr 2019 innerhalb von zwölf Monaten drei "Meldepflichtverstöße" begangen hat. Coleman war bereits im Juni vorläufig suspendiert worden.