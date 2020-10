DFB-Pokal: 2. Runde wird am 8. November ausgelost

Der Deutsche Fußball-Bund gibt den Termin für die Auslosung für die 2. Pokalrunde bekannt. Die Veranstaltung findet nicht am geplanten Ort statt.

Die Auslosung der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal findet am 8. November im Rahmen der ARD -Sportschau (18.30 Uhr im LIVETICKER ) statt.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Die Veranstaltung wird aufgrund der Corona-Pandemie im Studio in Köln und nicht wie ursprünglich geplant im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durchgeführt. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.