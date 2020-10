Kyriakos Papadopoulos unterschreibt bei Lokomotiva Zagreb

Damals weilte er mit seiner Familie in Griechenland, wo er sich in der 4. Liga und mit einem Fitness-Coach fit hielt, und wartete auf Angebote.

Nun hat Papadopoulos einen Vertrag unterschrieben, allerdings nicht bei Schalke oder überhaupt in Deutschland. Stattdessen heuerte der 28-Jährige bei Lokomotiva Zagreb in Kroatien an.