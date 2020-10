Werder Bremen: Auch Davie Selke fehlt verletzt

Neben dem für Wochen außer Gefecht gesetzten Niclas Füllkrug muss Trainer Florian Kohfeldt im Bundesliga-Duell am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr im LIVETICKER) auch auf Davie Selke verzichten. "Davie Selke befindet sich mit seinen Leistenproblemen aktuell in Behandlung in Berlin und wird auch bis Anfang kommender Woche dort bleiben", sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz am Mittwoch.