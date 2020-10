Europa League: Gent - Hoffenheim LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Hoffenheimer wollen den zweiten Sieg im zweiten Spiel in der Europa League einfahren © Imago

In den frühen Begegnungen des zweiten Spieltags der Europa League treten unter anderem TSG Hoffenheim, Tottenham Hotspur und AC Mailand an.

Am Donnerstag heißt es wieder Europa League satt.

Nachdem die TSG Hoffenheim das erste Spiel dieser Europa-League-Saison souverän mit 2:0 gegen Roter Stern Belgrad gewinnen konnte, folgt in dieser Woche die Begegnung gegen den KAA Gent. (Europa League: KAA Gent - TSG 1899 Hoffenheim am Do. ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)