Volleyball: Stuttgart für Champions-League-Gruppenphase qualifiziert

Der Allianz MTV Stuttgart nimmt an der Gruppenphase der Champions League teil. Die Volleyballerinnen benötigen dafür kein Qualifikationsspiel.

Stuttgart wurde genau wie der russische Klub Dinamo Moskau vom europäischen Dachverband CEV der Gruppe D zugeteilt, nachdem das finnische Team LP Salo seinen Start in der Königsklasse zurückgezogen hatte.

In der Gruppe D warten in Eczacibasi VitrA Istanbul und Lokomotiv Kaliningrad zwei große Herausforderungen auf die Stuttgarterinnen. Die Gruppenphase soll nach bisheriger Planung in einem Turniermodus gespielt werden, der genaue Ort und Ablauf stehen aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend fest.