Mario Götze: PSV-Coach Roger Schmidt schwärmt von seinem Neuzugang

Götze kündigt Großes an

Mario Götze hat mit zwei Toren in seinen ersten beiden Pflichtspielen einen Traumeinstand bei der PSV Eindhoven gefeiert.

"Ich habe in den ersten Tagen bemerkt, dass er sich gut gefühlt hat und dass seine Mitspieler es auch toll fanden, dass er dort war", sagte Schmidt im Podcast Einfach Fußball bei WDR2 . "Er hat auch sofort gut funktioniert, weil er sich willkommen gefühlt hat."

Für Schmidt selbst sei die PSV der "perfekte Verein" und auch für Mario Götze könne die "Erfahrung im Ausland […] sehr positiv" sein. Zu Beginn des Kontakts hielt Schmidt einen Wechsel eher für unwahrscheinlich, aber er habe das Gefühl gehabt, "dass er ( Götze, Anm. d. Red. ) möglicherweise finden kann, was er braucht und sucht."

Schmidt: Jeder war überrascht, wie normal Götze ist

Die Erwartungen an den WM-Helden sind indes immer noch andere als für Normalsterbliche. So sagte Schmidt: "Jeder war ein bisschen überrascht, wie normal er ist, wie er seinen Platz im Kader gefunden hat." Götze sei eine "sehr nette und angenehme Person."

Aktuell laboriert Götze an einer Muskelverletzung. Deshalb ist sein Einsatz beim Auswärtsspiel am Donnerstag in der Europa League gegen Omonia Nikosia (Nikosia - PSV ab 21 Uhr im LIVETICKER) fraglich.