FC Bayern München: Entwarnung bei Tiago Dantas

Tiago Dantas verletzt sich bei der Partie des FC Bayern II in der 3. Liga am Sonntag. Der Neuzugang fällt allerdings nicht länger aus.

Die Fans des FC Bayern München machten sich am Sonntag Sorgen.

Neuzugang Tiago Dantas musste in der Drittliga-Partie der Reserve gegen den SV Waldhof Mannheim zur Pause vom Feld, nachdem er sich in der ersten Halbzeit am Bein verletzt hatte (Spielplan und Ergebnisse der 3. Liga).